La Roma et Lukaku, buteur, battent le Slavia et prennent les commandes du groupe G

La Roma a ouvert le score après 45 secondes de jeu grâce à Edoardo Bove, milieu de 21 ans, qui a marqué d'une frappe enroulée. Tout en puissance, Romelu Lukaku, lancé par Stephan El Shaarawy, a mis son équipe à l'abri d'une frappe du gauche (17e). Lukaku a été remplacé en fin de match (82e) par Riccardo Pagano.

Avec l'Ajax, Mika Godts est entré en cours de match à Brighton (60e) mais n'a pas pu combler l'écart déjà creusé par les Anglais. Joao Pedro (42e) et Ansu Fati (53e) ont permis à Brighton de s'imposer (2-0). Le groupe B reste serré : l'Ajax est dernier avec deux points, deux de moins que Brighton et l'AEK Athènes et trois de moins que Marseille.

