La revalorisation de l'urine dans l'agriculture

Avec ses multiples propriétés insoupçonnées, l’urine commence progressivement à se voir revalorisée dans des projets agricoles, scientifiques ou technologiques. Pas mal pour ce liquide méprisé dont chaque être humain peut produire jusqu’à 1,5 litre par jour. On a conservé des rendements intéressants tout en se rapprochant d’une agriculture biologique, puisque notre utilisation d’engrais a été réduite de 25 à 30%. » Étienne Allard est agriculteur.

Depuis plusieurs années, le Hennuyer et sa famille essaient de limiter le bilan carbone de leurfabriqué en France. Il s’est laissé tenter.sur ses cultures de maïs et de pomme de terre . « Quand je fais ce genre d’expérience, j’essaie toujours d’avoir une institution qui me suit pour valider la méthode », précise-t-il, en référence à , cette association d’agriculteurs belges qui déchiffre la conservation des sols. Et qui va finalement lui rendre des sur ce biostimulant urino-sourcé, qui offrirait un rendement comparable à celui des engrais classique





Obligation scolaire : peut-on interdire à vos enfants de voyager pendant l’année scolaire ?Cela vous est-il déjà arrivé de voyager avec vos enfants alors qu’ils étaient censés être à l’école ? Dans ce...

Tinder a 10 ans: comment l’appli de rencontre a bouleversé les relations amoureuses pour le meilleur… et le pire (décryptage)Désormais, la plupart des couples apprennent à se connaître par le biais d’applications de rencontre. La chercheuse Johanna Degen explique comment cela affecte les relations et pourquoi il est devenu si difficile de flirter dans la vie réelle.

La justice européenne tranche en faveur de la Super LigueLa Cour de Justice de l’Union Européenne a déclaré que la Super Ligue ne peut pas être bloquée par l’UEFA et la FIFA, car cela violerait le droit européen. Une nouvelle version de la compétition avec 64 équipes a également été présentée.

Congrès du Parti socialiste : clash chez les camarades bruxelloisLe congrès du Parti socialiste entérinera ce dimanche, à Seraing, les décisions prises par les Fédérations ces deux derniers jours. Baptisé 'congrès des binômes' (ceux et celles qui conduiront les listes fédérales, régionales et européennes en juin 2024), il lancera officiellement la campagne des socialistes wallons et bruxellois. Et la campagne a démarré en mode clash chez les camarades bruxellois. L’actuel président du parlement bruxellois, Rachid Madrane, a claqué la porte de la session bruxelloise et renonce à se présenter en 2024, dénonçant la stratégie d’élaboration de la liste qui le reléguait à la cinquième place de la Région. Cela n’a pas empêché la désignation, déjà dévoilée ces derniers jours, d’Ahmed Laaouej, député-bourgmestre de Koekelberg, comme tête de liste aux élections en Région bruxelloise, en duo avec la ministre fédérale des Pensions, Karine Lalieux

Noël à Bethléem : la guerre à Gaza ternit les célébrationsUn voile de tristesse enveloppe dimanche Bethléem, qui se pare habituellement de ses habits de fête à l’occasion de Noël, terni cette année par la guerre dans la bande de Gaza.

