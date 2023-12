La question du placement des crèches de Noël dans les espaces publics

Cachez cette crèche que je ne saurais voir: c'est le leitmotiv des autorités communales à Charleroi ou La Louvière, au nom de la laïcité. A Bruxelles, par contre, où le bourgmestre est pourtant aussi socialiste, c'est la tradition qui prime. Bref, la question du placement ou non d’une crèche de Noël dans les espaces publics se pose de plus en plus: petit tour des positions et arguments dans quelques grandes villes francophones...

À Bruxelles, ville très prisée par les touristes pendant la période des fêtes de fin d’année à cause des Plaisirs d’Hivers, la crèche trône chaque année fièrement sur la Grand-Place juste à côté de l’incontournable sapin de Noël. Un choix complètement assumé par la ville qui voit dans la crèche de Noël une tradition importante. 'Elle fait partie de nos traditions, que l’on soit chrétien ou pas d’ailleurs. Les gens veulent la voir. Elle fait partie du moment de ces fêtes de fin d’année, comme les illuminations, comme le marché de Noël. Elle est bien là, cette crèch





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'Union Saint-Gilloise prend la place du RWDM face à AnderlechtL'Union Saint-Gilloise a pris la place du RWDM pour empêcher Anderlecht d'être les maîtres incontestés de la capitale. Les dirigeants mauves n'ont plus de contact avec John Textor.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Incident lors d'une manifestation contre la violence envers les femmes à BruxellesUne manifestation contre la violence envers les femmes a été perturbée dimanche après-midi par un incident. Une partie des manifestants voulait dévier du parcours prévu. La police a utilisé du gaz lacrymogène pour les en empêcher.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Le cinéma Nova à Bruxelles lutte pour sa pérennitéLe cinéma Nova, situé à Bruxelles, tente de devenir son propre propriétaire pour assurer sa pérennité. Cet article explore les enjeux auxquels il fait face et la question de son existence dans un monde capitaliste.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Marche pour le climat à Bruxelles en marge de la COP28Une nouvelle marche pour le climat se tient à Bruxelles dimanche en marge de la COP28 à Dubaï. Les citoyens belges et européens se mobilisent pour faire pression sur les dirigeants et faire entendre leurs revendications.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Le Pilier : un comptoir d'échanges pour les toxicomanes à BruxellesLe Pilier fournit du matériel et un accompagnement aux toxicomanes à Bruxelles. Le comptoir d'échanges de seringues offre un lieu d'accueil et de soutien aux personnes dans le besoin.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Installation des compteurs électriques «communicants» en Wallonie et à BruxellesL'installation des compteurs électriques «communicants» va s'accélérer en Wallonie et à Bruxelles. Un chantier de grande ampleur, annonçant un changement des usages.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »