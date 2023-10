La proposition des Engagés : 12 séances gratuites chez le psy pour les jeunes chaque année

Déjà pendant la pandémie de Covid, les professionnels de la santé alertaient sur la situation des jeunes. Et sur les conséquences sur la santé mentale des jeunes. Malheureusement, la dégradation se confirme.Un plan des EngagésChez Les Engagés (ancien cdH), on répète que la santé est une priorité. Et qu’elle le sera dans le cadre de la campagne électorale à venir, voire les futures négociations de majorités.

Et pour ces jeunes actifs en politique, comme Marie Jacqmin ou Ismaël Nuino, qui sera lui candidat suppléant à Bruxelles, il y a urgence à réagir. Via leur association Génération Engagée, proche du parti de Maxime Prévot, ils proposent un « pass santé mentale » avec cinq axes majeurs.Cinq propositionsVoici le détail de ces cinq propositions.> Séances gratuites.

