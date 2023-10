La Premier League honorera Bobby Charlton par des applaudissements ce week-end

Bobby Charlton est décédé à l'âge de 86 ans, samedi dernier. Il avait été l'un des joueurs majeurs de l'équipe d'Angleterre (106 caps, 49 buts) qui a remporté la Coupe du monde en 1966, aux côtés notamment de son frère Jack, mort en 2020. Vainqueur du Ballon d'Or en 1966 également, Charlton a poursuivi sa carrière en remportant la Coupe d'Europe des clubs champions en 1968 avec Manchester United.

Ce sacre a eu lieu dix ans après la catastrophe de Munich qui a décimé l'équipe dirigée par Matt Busby, causant la mort de huit coéquipiers de Bobby Charlton. Légende des Red Devils, il a disputé 758 matches et inscrit 249 buts pour United.

