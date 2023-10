La police norvégienne enquête sur le père Ingebrigtsen accusé de violence par ses fils

26-10-23 20:58:00 / La source: rtlinfo

La police norvégienne a annoncé jeudi qu'elle avait ouvert une enquête criminelle sur des allégations de violence à l'encontre du père et ancien entraîneur du champion du monde et champion olympique d'athlétisme Jakob Ingebrigtsen et de ses deux frères Henrik et Filip, qui sont également athlètes de haut niveau.