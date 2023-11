La police demande de regarder attentivement cette image : « Toute personne ayant de plus amples informations »

Dans la nuit de mardi à mercredi, un accident s’est produit à Beringen. Il était environ 2h du matin lorsqu’un jeune homme de 24 ans a été retrouvé, grièvement blessé, au bord de la route. Percuté par une voiture alors qu’il traversait la rue, celui-ci a dû être emmené à l’hôpital.Que s’est-il passé ? Selon la police, la victime se trouvait sur la piste cyclable du côté droit de la route.

« Les circonstances exactes de l’accident font actuellement l’objet d’une enquête plus approfondie », précise la zone de police locale.Le conducteur de la voiture a, lui, pris la fuite. C’est pourquoi ce mercredi, la police de Beringen lance un appel à témoins. Toutes personnes qui pourraient avoir des informations sur les faits sont priées de prendre contact avec les forces de l’ordre.

