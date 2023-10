La police abat une vache dangereuse, échappée de l’abattoir

Vendredi, en fin de matinée, une vache s’est échappée du terrain de l’abattoir à Saint-Vith, rapporte la police de la zone Eifel. Celle-ci a dû intervenir sur place, appelée par le personnel de l’abattoir.

« Elle représentait un danger pour la population en raison de son comportement. »Un comportement si dangereux que la circulation de la rue de la Paix a été temporairement bloquée à la circulation pour des raisons de sécurité. La vache, qui s’est dirigée vers le terrain d’un chantier voisin, a été abattue par la police.

