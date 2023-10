Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Ce n’est un secret pour personne : Maher Kaabi, patron de la pizzeria hannutoise « Casa Pizza », a le cœur sur la main.

D’ordinaire rayonnant, l’entrepreneur a aujourd’hui troqué son sourire radieux contre une mine déconfite. Voilà près de deux semaines qu’il reçoit des commandes « fictives » en ligne, le contraignant à jeter des plats qu’il avait pourtant concoctés avec soin. Une perte importante de temps… et d’argent.

