La Palestine prête à entamer des pourparlers de paix avec Israël

'Dans un premier temps, nous discutons d'un cessez-le-feu qui permettrait l'acheminement de l'aide (dans la bande de Gaza). Si des propositions de règlement sérieuses et constructives sont émises, alors l'Autorité palestinienne sera prête à négocier', a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne télévisée RTVI.

Nofal a attribué l'exacerbation du conflit israélo-palestinien à 'la mise en place d'un gouvernement radical en Israël sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu'. Le conflit au Proche-Orient connaît une recrudescence depuis l'attaque sanglante lancée le 7 octobre dernier par le Hamas contre Israël. L'État hébreu a réagi en lançant une opération militaire d'envergure sur la bande de Gaza.

