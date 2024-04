Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir. La nouvelle Passerelle de l’Arche, à Tournai, ne sera pas accessible pour les personnes en chaise roulante : découvrez l’esquisse du projet et la date des travauxLes 700 magasins à l’initiative d’un très beau projet pour les clients belges : « Nous offrirons un budget supplémentaire de 1.

000 euros » « On ne peut malheureusement pas répercuter ça sur les clients, parce que je ne peux pas vendre une salade à 25 € » On a vécu 6 derniers mois avec beaucoup trop de pluie, très peu de soleil… et ce n’est pas fini : « Notre climat est en train de se dérégler de plus en plus vite »Cet homme a gagné des centaines de milliers d’euros à la loterie.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudinfo_be / 🏆 1. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Plus nombreux que jamais, les nids-de-poule enquiquinent tout le mondeIls exaspèrent les automobilistes, mettent en danger les cyclistes, les motards et les piétons, endommagent les...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Tournai : Tournai: le magasin Lidl a fait peau neuveMercredi, Lidl a inauguréson magasin rénové au n°45 de chaussée de Bruxelles. Ce Lidl occupe une surfacede vente de 1.468 m² et possède un parking qui peut accueillir 103 voitures. 25 collaborateurs travaillent dans cette nouvelle filiale.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Découvrez les cinq informations les plus consultées cette semaine en Wallonie picardeTous les samedis, nous vous proposons de retrouver nos cinq articles qui vous ont le plus fait parler tout au long de la semaine écoulée. Petite séance de rattrapage si vous avez loupé une de ces informations.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Découvrez les six chasses aux œufs les plus insolites en province de NamurChaque année à la période de Pâques, de nombreuses chasses aux œufs sont organisées, pour le plaisir des petits, mais aussi des plus grands. Cette année, nous vous avons trouvé les plus insolites d’entre elles.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

L’Europe n’est pas prête face aux risques climatiques... et la Belgique fait la sourde oreilleLes températures extrêmes que nous connaissons ces dernières années, les inondations, les vents violents, les incendies...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Voici les voitures électriques les plus populaires sur les routes belgesOù sont les voitures électrique peu chères, d’entrée de gamme ? Encore trop rares, boudées par les particuliers et les sociétés, elles restent très loin des meilleures ventes.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »