La neige en Belgique et l'isolation des toits

La neige est tombée sur la Belgique. Depuis ce mardi, jusqu’à 23 cm sont tombés par endroits, recouvrant les paysages d’un doux manteau blanc. Une neige qui couvre donc les forêts de nos Ardennes, les champs de nos communes rurales et les rues de nos centres urbains. L’occasion aussi, dans les villes et les campagnes, de découvrir de nombreuses toitures recouvertes de neiges. Mais en certains endroits, la neige a déjà fondu sur les toits.

À côté de toits bien blancs, certaines maisons font tache… La faute, peut-être, à une mauvaise isolation. Le manque de neige sur le toit de votre habitation signifie-t-il toujours une mauvaise isolation, et donc une déperdition de chaleur ? 'Pas forcément, mais dans la majorité des cas : oui', prévient Shady Attia, spécialiste de techniques durables de construction des bâtiments à l’Université de Liège. Procéder à une analyse visuelle 'Si votre toiture est plate et qu’il n’y a plus de neige, ou peu de neige par rapport à ce qui se trouve sur le sol, ce n’est pas une bonne nouvell





