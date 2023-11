La ministre wallonne de l’Environnement critiquée pour des carences en matière d'information sur les PFAS

La ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), n’en a pas fini de s’expliquer sur les carences en matière d’information aux citoyens, durant plus d’un an, à propos des teneurs élevées en PFAS dans l’eau du robinet de plusieurs localités wallonnes durant un an et demi.Jeudi matin, la pression est venue d’une sortie du député des Engagés (siégeant dans l’opposition) et ex-ministre MR du gouvernement Di Rupo, Jean-Luc Crucke, sur Matin Première.

Un tweet qui jette le doute ?Il a exhumé un tweet de Céline Tellier, datant de juillet 2021, où la ministre écologiste écrivait qu’« après avoir pris connaissance du document relatif à la présence de PFAS à Chièvres, les autorités communales et régionales travaillent en étroite collaboration. Je me suis engagée à fournir à la ville toutes les infos qui résulteront des analyses en cours. »Commentaire de Jean-Luc Crucke : « Je crois que tout n’a pas été dit en commission

:

DESTANDAARD: Kritiek op Waalse minister van Omgeving vanwege PFAS-verontreiniging in drinkwaterWaalse minister van Omgeving Céline Tellier (Ecolo) wordt bekritiseerd vanwege het niet handelen na verontrustende gegevens over PFAS -verontreiniging in het drinkwater.

La source: destandaard | Lire la suite »

LEVİF: Présence de PFAS dans l'eau : enquête et questions en WallonieUne enquête révèle la présence de PFAS dans l'eau en Wallonie et soulève des questions sur la responsabilité de la SWDE et du gouvernement wallon. La ministre de l' Environnement devra fournir des explications au Parlement wallon.

La source: LeVif | Lire la suite »

LEVİF: Défaillance de la communication sur la présence de PFAS dans l'eau potable en WallonieLa communication sur la présence de PFAS dans l’eau «potable» wallonne a été défaillante à plusieurs niveaux, tant politiques qu’administratifs. Le débat est loin d’être clos, au Parlement wallon.

La source: LeVif | Lire la suite »

RTBFİNFO: Pour Jean-Luc Crucke (Les Engagés), la ministre Tellier était au courant de la pollution aux PFAS, tweet à l’appuiUne semaine après le scandale de la contamination aux PFAS , révélés par le magazine Investigation de la RTBF,...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

LEVİF: Défaillance de la communication sur la présence de PFAS dans l'eau potable en WallonieLa communication sur la présence de PFAS dans l’eau «potable» wallonne a été défaillante à plusieurs niveaux, tant politiques qu’administratifs. Le débat est loin d’être clos, au Parlement wallon.

La source: LeVif | Lire la suite »

LEVİF: Présence de PFAS dans l'eau : enquête et questions en WallonieUne enquête révèle la présence de PFAS dans l'eau en Wallonie et soulève des questions sur la responsabilité de la SWDE et du gouvernement wallon. La ministre de l' Environnement devra fournir des explications au Parlement wallon.

La source: LeVif | Lire la suite »