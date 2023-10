La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib dans les Emirats pour évoquer la situation au Moyen-Orient

La cheffe de la diplomatie belge avait quitté mercredi la mission économique belge en cours en Australie pour se rendre à Dubaï, première ville des Émirats, avant de se rendre à Abou Dhabi, la capitale de la fédération.

Elle a également discuté avec son homologue du rôle que les Émirats et les partenaires régionaux jouent pour promouvoir la stabilité et la sécurité, a-t-il ajouté.S’agissant des relations bilatérales entre la Belgique et les EAU, Mme Lahbib a mentionné les relations durables et constructives depuis la fondation de cette fédération il y a 50 ans, « que la Belgique souhaite renforcer davantage ».

« Hadja Lahbib s'en sort à nouveau bien » : la responsabilité des Affaires étrangères a-t-elle été occultée dans l'affaire Lassoued ?De nombreux députés s'interrogent sur la responsabilité des Affaires étrangères dans le suivi du dossier d'Abdessalem Lassoued.

Le revenu moyen des Belges s'élevait à 20.357 euros en 2021Le revenu moyen des Belges a dépassé la barre des 20.000 euros en 2021, rapporte jeudi l'office de statistique Statbel. Le revenu net imposable atteignait en moyenne 20.357 euros, contre 19.671 un an plus tôt. La Flandre reste la région où les revenus sont les plus élevés.

