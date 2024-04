La ministre belge des Affaires étrangères met en garde contre les promesses non tenues

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a prévenu mercredi qu'il est dangereux de faire des promesses qui ne pourront être tenues, en faisant référence à la proposition du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, de créer un fonds de 100 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Le secrétaire général a fait une proposition de constituer un fonds de 100 milliards d'euros sur cinq ans.

'On va analyser la faisabilité de cette proposition', a-t-elle affirmé à son arrivée au siège bruxellois de l'Otan pour une réunion de deux jours des chefs de la diplomatie des 32 pays alliés – qui sera étendue jeudi à l'Ukraine. 'Il est important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de charité', mais plutôt 'd'un investissement dans notre propre sécurité mais en même temps, il est dangereux de faire des promesses que nous ne pouvons pas tenir', a ajouté Mme Lahbib

