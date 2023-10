La microvoiture, une bonne idée? « Elle est très pratique, mais… »

A 9 500 euros minimum, la microcar est surtout réservée aux ados dont les parents sont aisés, même si un marché de l’occasion se développe.La microvoiture – et non pas «voiture sans permis» – casse les préjugés pour faire son petit trou auprès des jeunes. Et apporter sa pierre à l’édifice de la mobilité douce.

. Avant même d’avoir complètement convaincu sa fille Axelle, 16 ans à l’époque. «Mes parents faisaient le taxi, donc je ne réfléchissais pas à me déplacer seule», confesse l’intéressée. Le début des années 2020 est tout frais, mais il rappelle une période où le «quadricycle léger» était encore majoritairement considéré comme un engin réservé aux seniors et aux personnes handicapées. En 2021, 839 véhicules neufs de ce genre ont été immatriculés en Belgique, contre 684 pour la seule période de janvier à août 2023.

«Ça n’a pas été trop compliqué», souffle Axelle. Après quelques premiers tours plus hésitants dans son village –– l’ado avait au préalable pris l’habitude de rouler une heure par semaine avec son père pendant un petit trimestre. headtopics.com

C’est d’ailleurs sur Internet que Luc a trouvé sa Chatenet, rachetée pour six mille euros et ensuite récupérée quelque part dans le Brabant wallon. «Depuis, Axelle a parcouru sept mille kilomètres en deux ans pour aller à l’école, à la gym et faire du baby-sitting, s’enthousiasme le padre. Si on avait continué à la conduire partout, on aurait dépensé 14 000 kilomètres de diesel.

