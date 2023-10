La lutte contre les tags sauvages porte ses fruits à Tournai : quatre fois moins d’infractions en sept ans !

Le bourgmestre de Tournai considère les tags sauvages comme un fléau qui ont cet effet d’augmenter le sentiment d’insécurité, d’enlaidir le cadre de vie des Tournaisiens et de nuire à la vocation touristique de la Ville de Tournai.Dès lors, depuis 2015, la Ville de Tournai collabore avec l’Intercommunale Ipalle afin d’effacer les tags, qu’ils se trouvent sur un mur public ou privé, de façon rapide.

Une politique volontariste qui porte ses fruits !« Nous sommes passés de 511 interventions en 2015 à 126 interventions en 2022 ! », se félicite Paul-Olivier Delannois. « Le fait de systématiquement effacer les tags, dès qu’ils apparaissent, a cet effet de décourager les auteurs des faits ».

