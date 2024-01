La guerre entre la Russie et l'Ukraine fait trembler l'Europe et le monde. Suivez les développements les plus importants ici. Le président russe Vladimir Poutine visite la région occidentale de Kaliningrad : "Pas de provocation envers l'OTAN". Le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Kaliningrad, la province russe sur la côte balte qui est coincée entre les États membres de l'OTAN, la Pologne et la Lituanie. "Pourtant, ce n'est pas une provocation", a déclaré le Kremlin.

L'avion qui s'est écrasé mercredi dans la région russe de Belgorod et qui aurait pu transporter 65 prisonniers de guerre ukrainiens a été abattu, selon les enquêteurs russes, "par un missile ukrainien". Les informations n'ont pas encore pu être confirmées de manière indépendante. La commission d'enquête russe a déclaré que "plus de 60 militaires ukrainiens capturés" ont été tués, ainsi que six membres d'équipage et un nombre indéterminé de soldats russes





La Russie utilise des missiles nord-coréens pour frapper l'UkraineLa Russie utilise désormais des missiles fournis par la Corée du Nord pour frapper l’Ukraine. C’est ce qu’avance la Maison Blanche qui y voit une 'escalade conséquente et inquiétante' dans la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou.

La Russie et la guerre en Ukraine paralysent la coopération dans l'ArctiqueLa Russie est le pays membre du Conseil de l’Arctique à disposer des plus grandes infrastructures militaires dans la région. La guerre en Ukraine paralyse la coopération dans le Grand Nord. Une région dont l’importance stratégique grandit à mesure que s’exacerbe la tension avec Moscou. L’invasion de l’Ukraine par la Russie au printemps 2022 a pesé sur nombre de dossiers de politique internationale

Le conflit en Ukraine affecte la ville russe de BelgorodDepuis plusieurs semaines, le conflit en Ukraine affecte directement le quotidien et la sécurité des habitants de Belgorod. L’Ukraine multiplie ses attaques sur la ville russe, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Le 30 décembre dernier, au moins 25 personnes ont perdu la vie dans des bombardements, le bilan civil russe le plus meurtrier depuis le début de l’offensive de Moscou en Ukraine. En réaction, la Russie a annoncé ce lundi avoir évacué quelque trois cent habitants qui souhaitaient évacuer la ville.

Jacques Delors, Monsieur Europe, est décédéL’Union européenne a perdu l’une de ses grandes figures. Jacques Delors s’est éteint ce mercredi 27 décembre. Il...

Charles Michel sera tête de liste MR à l’EuropeCharles Michel quittera la présidence du Conseil européen pour mener la liste MR aux élections européennes.

Accès aux soins : la Belgique, un des pires élèves en EuropeLe système de santé belge est qualifié de très inégalitaire avec une accessibilité qui s’est dégradée pour les plus bas revenus depuis la crise de 2008. Cet article examine si la situation s'est améliorée pour les classes les plus défavorisées en Belgique en termes d'accès aux soins et de coût.

