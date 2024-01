Réseaux sociaux, TV, radio, l’information est partout, chaque jour concurrencée par des campagnes de désinformation tout aussi présentes. Le ciblage des utilisateurs, la création automatique de contenus, ou encore l’intervention de bots, telles sont les nouvelles armes de guerre des régimes autoritaires. David Colon en est convaincu, la troisième guerre mondiale sera celle de l’information.

Auteur de l’ouvrage La guerre de l’information : les États à la conquête de nos cerveaux, il était l’invité d’Eddy Caekelberghs dans Le Fin Mot. La guerre de l’information a existé de tout temps. Théories du complot et circulation de fausses informations ont toujours été prisées par les régimes autoritaires, mais aussi par les démocraties. A la fin de la guerre froide, les États-Unis se sont particulièrement investis pour imposer leur modèle de société et détruire les derniers régimes du bloc de l’Est. Ce qui est neuf, c’est l’ampleur de diffusion. 'Nous sommes en guerre depuis 30 ans et nous ne le savions pa





