La Grande Wadrouille : une nouvelle émission pour découvrir la Wallonie

Cet été, un duo partira « wadrouiller » à la découverte de la Wallonie dans le cadre d’une toute nouvelle émission proposée conjointement par RTL et Sudinfo, en collaboration avec VisitWallonia. « La Grande Wadrouille » s’est donné comme mission de mettre le tourisme wallon à l’honneur tout l’été avec un programme qui sera présenté par Laura Beyne.

Concrètement, cette nouvelle aventure humaine offrira la possibilité à un binôme d’apprentis reporters de vivre une grande aventure durant plusieurs semaines aux quatre coins de la Wallonie. Ces deux Wadrouilleurs auront pour mission de se filmer, de se photographier mais aussi de raconter leurs expériences aussi ludiques, que culinaires ou sportives.Une Wallonie et ses plus beaux chemins qu’ils, ou elles, arpenteront en van électrique, à travers forêts et campagnes, au gré d’escales dans les kermesses, bals de villages et autres brocante

