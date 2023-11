La Gantoise se défait du Patro Eisden et file en huitièmes de finale

Les Gantois ont trouvé une première fois la faille dans la défense du Patro Eisden juste avant la demi-heure, avec un but de Tarik Tissoudali (29e). Le Patro a égalisé juste après le retour des vestiaires (47e) grâce à Anis Hadj Moussa.

Les pensionnaires de D1B ont ensuite longtemps tenu le score, mais ont finalement encaissé deux buts coup sur coup, à moins d'un quart d'heure du terme : Hyun-Seok Hong (77e) a confirmé sa bonne forme du moment et Sven Kums (80e) a enfoncé le clou (1-3). Les seizièmes de finale se poursuivent dans la soirée avec Beveren-Westerlo, RWDM-ROC Charleroi (20h00), Standard-Harelbeke (20h30) et Beerschot-Club Bruges (20h45).

