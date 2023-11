La Gantoise se défait du Patro Eisden, Courtrai bat Dender aux tirs au but

Les Gantois ont trouvé une première fois la faille dans la défense du Patro Eisden juste avant la demi-heure, avec un but de Tarik Tissoudali (29e). Le Patro a égalisé juste après le retour des vestiaires (47e) par Anis Hadj Moussa.

Dender avait ouvert le score via Nicolas Rajsel (11e) et un penalty d'Abdelhak Kadri avait remis les compteurs à zéro (26e), sans qu'aucun autre but ne soit marqué ensuite, dans le temps réglementaire comme en prolongation (1-1). Courtrai a finalement terminé la prolongation à 10 après deux avertissements (108e, 114e) distribués à Dylan Mbayo.