La fraude dans le poivre moulu

Le poivre moulu que vous saupoudrez dans votre assiette ne contient-il bien que du poivre ? Eh bien non, pas toujours. A votre insu, des fraudeurs y ajoutent des éléments de charge aux origines parfois douteuses. Après plusieurs mois d’enquête, les Pigeons vous révèlent les secrets inavouables de l’épice la plus vendue au monde. Notre enquête se veut la plus large possible.

Nous recueillions du poivre dans tous les endroits imaginables : petites, moyennes et grandes surfaces, magasin d’importation, marchés, restaurant… A chaque fois, on se concentre sur les poivres noirs ou blancs mais toujours moulus. En poudre, c’est sous cette forme qu’une épice est la plus facilement coupée avec des produits moins cher





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

| Des remises, une grande première, découvrez toute l’actualité du week-end enCe week-end, Athus, seule équipe invaincue en P1, faisait face à un gros programme avec un déplacement à Chantemelle et la réception de Rulles. Les Métallos s’en sont sortis avec un revers et un succès.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »

Une collision entre une camionnette et une voiture fait deux blessés à RessaixCe jeudi en début de soirée, un accident impliquant deux véhicules est survenu à Ressaix. Deux personnes ont été blessées.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »

Une fillette devient la 3e victime d'une explosion lors d'une rencontre chrétienne en IndeTrois personnes, dont la dernière est une fillette, ont été tuées et une trentaine blessées dans le sud de l'Inde après l'explosion dimanche matin d'un engin artisanal lors d'une rencontre chrétienne rassemblant plus de 2.000 personnes, selon un nouveau bilan communiqué lundi.

La source: rtlinfo - 🏆 5. / 28,125 Lire la suite »

Inde : une fillette devient la 3e victime d'une explosion lors d'une rencontre chrétienneTrois personnes, dont la dernière est une fillette, ont été tuées et une trentaine blessées dans le sud de l'Inde...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 70,84 Lire la suite »

Israël affirme avoir tué des « terroristes » lors d’une frappe sur une mosquée de JénineSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct.

La source: LeVif - 🏆 4. / 67,34 Lire la suite »

Une voiture fait des tonneaux sur la chaussée du Bois des Tombes à WaremmeUn spectaculaire accident de la route s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Waremme. Deux véhicules sont entrés en collision sur la chaussée du Bois des Tombes : l’un d’eux a fait plusieurs tonneaux.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »