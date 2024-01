Gift Orban est la dernière occurrence d’un phénomène qui prend de l’ampleur : la France s’enflamme pour la Pro League et ses talents. Explications. Tout l’été, le nom du Nigérian avait rimé avec certains des clubs les plus luisants du continent. Certains voyaient Gift Orban à Tottenham. D’autres le citaient à Arsenal. Au bout du mercato, le dernier mot avait été pourqui avait montré les muscles en conservant à Gand un talent convoité par une bonne partie de l’Europe.

Un peu plus de quatre mois plus tard,et par une porte moins riche et brillante que prévu que l’attaquant quitte les Gantois. Orban prend le sillage de Malick Fofana, lui-même entrainé dans celui d’un Clinton Mata qui semble avoir ouvert une ligne directe entre la Belgique et lesTrois ans après un été qui avait vu débarquer sur le sol français le buteur Jonathan David (de Gand vers Lille), le colosse Terem Moffi (de Courtrai à Lorient) ou la bombe Jérémy Doku (d’Anderlecht à Rennes), la migration a encore été bien plus conséquent





