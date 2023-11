La France déplore le décès de nouveaux ressortissants français dans les attaques terroristes du Hamas contre Israël

La France déplore le décès tragique de nouveaux ressortissants français, ce qui porte à 39 le bilan des victimes françaises dans les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël. Le ministère des Affaires étrangères français a annoncé cette nouvelle dans un communiqué, ajoutant que neuf compatriotes sont toujours portés disparus. Certains d'entre eux sont retenus en otage par le Hamas.

:

RTBFİNFO: – Guerre Israël-Hamas : Antony Blinken en Israël pour réclamer des 'mesures concrètes' envers les civils palestiniensIsraël a annoncé avoir encerclé la ville de Gaza après une semaine de combats au sol et des frappes meurtrières sur le...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTL SPORT: Israël établit le nombre d'otages détenus par le Hamas à 242Le nombre d'otages détenus à Gaza par le mouvement extrémiste palestinien Hamas s'établit à 242 après une mise à jour de l'armée israélienne jeudi. Ce nombre était de 239 auparavant.

La source: RTL sport | Lire la suite »

DESTANDAARD: Israël, Amerika en wij in de valstrikken van HamasGeweld verstikt alle gematigde geluiden, schrijft Luuk van Middelaar. Zo verliest ook de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever haar gezag.

La source: destandaard | Lire la suite »

RTBFİNFO: – Guerre Israël-Gaza : 9227 morts dont 3826 enfants, selon le HamasLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 28e jour ce vendredi. Le ministère de la Santé du Hamas...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Les États-Unis discutent de pauses humanitaires dans le conflit entre Israël et le HamasLe secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a discuté avec M. Netanyahu de la possibilité de « pauses humanitaires » dans le conflit entre Israël et le Hamas afin de protéger les civils palestiniens et d’augmenter la distribution de l’aide. Selon l’armée israélienne, au moins 240 otages se trouvent toujours entre les mains du mouvement palestinien.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTLİNFO: Le Hezbollah ne doit pas 'chercher à profiter' de la guerre Israël-HamasLes États-Unis ont mis en garde vendredi le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah de ne pas 'chercher à profiter du conflit' entre Israël et le Hamas, en réaction au discours de son chef Hassan Nasrallah.

La source: rtlinfo | Lire la suite »