La Fédération des entreprises de Belgique dévoile son mémorandum électoral

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a dévoilé son mémorandum électoral en prévision des élections de 2024. Parmi les mesures proposées, la fin de l’indexation automatique des salaires et de la norme salariale grâce à un plan global et holistique de mesures, regroupées en dix priorités.

Avec cette suppression, la Belgique pourra alors basculer vers un système dans lequel les négociations salariales et sur les conditions de travail se déroulent librement, comme dans les autres pays, espère la Fédération. A ses yeux, la Belgique est actuellement toujours en avance en matière d’adaptation des salaires à l’inflation, ce qui est « néfaste » pour la compétitivité. L’administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans, constate que tous les 10 à 15 ans, une intervention politique est nécessaire face à la situation économique de la Belgique, à l’image du saut d’index décidé par le gouvernement Michel en 2015. Le handicap salarial de la Belgique par rapport aux pays voisins était alors de 16% en 2014





