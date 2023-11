La députée régionale Ecolo, Véronica Cremasco, insiste pour qu’une filière bois voie le jour sur le site de

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Mort de Matthew Perry : cet élément qui prouve que le drame aurait pu être évité

Disparition du petit Emile : un proche du jeune agriculteur soupçonné brise le silence, « il n’est ni suspect, ni innocent » Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023Gros projet de démolition et reconstruction de plusieurs commerces et d’un parking souterrain de 69 places, avenue de la Résistance à Soumagne

La Centrale des Soins à Domicile recrute d'urgence 30 employés en CDI lors d'un Job Day organisé ce mardi 7 novembre à Seraing En raison des vents annoncés par l'IRM, les parcs et cimetières de Liège seront fermés à partir de ce mercredi soir et aussi jeudi, l'ouverture de la foire sera examinée

Elections 2024 I Écolo veut jouer le rôle de garde-fou dans les intercommunales : « Il faut que la vision desL’enjeu numéro un pour Écolo, c’est indéniablement confirmer son score de 2018 dans la province de Luxembourg. Rencontre avec le co-président d’Écolo Romain Gaudron. Mais, il souhaite surtout doper les scores pour être représenté dans toutes les intercommunales. Lire la suite ⮕

C’est officiel : les Engagés, le MR, DéFI et Ecolo vont de nouveau s’allier lors des prochaines élections àLes quatre partenaires de la majorité repartent ensemble pour les prochaines élections. Il ne manquait plus que l’accord du MR. Il vient d’être obtenu. Lire la suite ⮕

Un conseiller Ecolo déchu de son mandat à Theux : « Une décision dure mais les règles sont les mêmes pour toutGrosse surprise ce mardi pour le conseil communal de Theux. Le conseiller Ecolo Joni Bastianello ne peut siéger car il vient d’être déchu de son mandat. Explications. Lire la suite ⮕

Negen vrachtwagens niet in orde bij controle in BeerseDe politie regio Turnhout heeft dinsdag veertien vrachtwagens gecontroleerd in de Beemdenstraat in Beerse. Lire la suite ⮕

Iran et Turquie réclament une conférence pour éviter une guerre régionaleLes chefs de la diplomatie turque Hakan Fidan et iranienne Amir Abdollahian ont appelé mercredi à la convocation d'une conférence internationale pour éviter une guerre régionale. Lire la suite ⮕