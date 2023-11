La Crémière de Jalhay ouvre sa boutique de friandises à Spa en ce 1er novembre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.On s’affaire au numéro 21 de la place du Monument, à Spa, ce 1er novembre au matin. Ce mercredi est loin d’être férié pour tout le monde.

Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023 Malade depuis plus d’un an, Céline Dion fait sa première apparition publique… depuis dix mois ! (photos)

Vous ne le savez pas, mais un même produit acheté chez ALDI peut-être bien différent que celui de chez LIDL : « Il y a plusieurs raisons »

Sander Gillé et Joran Vliegen face aux Russes Khachanov et Rublev au 1er tour du doubleSander Gillé et Joran Vliegen jouent le double de l'ATP Masters 1000 de Paris, le tournoi de tennis disputé en salle au Palais Omnisports de Bercy sur surface dure et doté de 5.779.335 euros. Lire la suite ⮕

Une visite exclusive pour découvrir le patrimoine de Spa classé au Centre culturelL’ASBL Spa Patrimoine organise une rencontre et une visite exclusive, ce samedi 11 novembre, à l’occasion du classement au patrimoine du Casino et des salles du Centre culturel de Spa. Lire la suite ⮕

Challenger de Bergame – David Goffin passe le 1er tourDavid Goffin, 110e mondial, continue sa quête de points en vue de remonter au classement ATP afin de ne pas devoir disputer... Lire la suite ⮕

Indexation des loyers énergivores en Wallonie, taux d’intérêt : voici ce qui change ce 1er novembreComme chaque mois, plusieurs nouveautés entrent en application en Belgique. Ce 1er novembre ne fait pas exception. Voici... Lire la suite ⮕

Région Wallonne : indexer les loyers des logements énergivores à nouveau possible, dès le 1er novembreDès ce 1er novembre, il est à nouveau possible pour les propriétaires de logements mis en location en Wallonie et ayant... Lire la suite ⮕

Voici les gardes médicales de Mons et du Borinage pour ce 1er novembreEn cas de nécessité, voici tous les services de garde pour ce 1er novembre. Lire la suite ⮕