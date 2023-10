La coureuse cycliste Julie Van De Velde courra à Roulers: 'Ne pas me rendre ridicule'

Van De Velde a atteint un haut niveau en cross-country dans le passé avant de se tourner vers le cyclisme en 2017. Elle est montée deux fois sur le podium du championnat de Belgique de cyclisme sur route en contre-la-montre. L'été dernier, elle a participé au Tour de France au sein de l'équipe Fenix-Deceuninck. Le fait qu'elle revienne aujourd'hui au cross peut sembler surprenant.

'Je prends le départ sans attentes et uniquement pour le plaisir', explique-t-elle. 'Je n'ai couru que 220 kilomètres à pied cette année, je ne m'attends donc pas à des résultats exceptionnels. J'espère ne pas me rendre trop ridicule'. Un peu plus tôt, Camille Laus a confirmé qu'elle ferait elle aussi une incursion ponctuelle dans le cross-country dimanche. Elle courra le cross court de 2.500 m à Roulers.

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de 'Red Notice' die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld.

Op Allerheiligen worden finales van de Beker van het Waasland betwist in KruibekeOp woensdag 1 november worden op de terreinen van JV Kruibeke, aan de Kerkeputten in Kruibeke, de finales van de Beker van het Waasland, nu de Herwig Sport Cup, georganiseerd. Om 14 uur wordt de vrouwenfinale afgewerkt tussen Bosdam Beveren (interprovinciale) en HRS Haasdonk (tweede provinciale). Om 16 uur is het de beurt aan de mannen.

Hoeve Dieseghem krijgt als één van de oudste plekken van Mortsel een historische hoevetuinHet Lokaal Bestuur Mortsel gaat een stuk grond aan Hoeve Dieseghem aan de Wouter Volcaertstraat ter beschikking stellen om er een historische hoevetuin aan te leggen. De plannen worden in november voorgesteld.

'Bende van IGLO' bekogelt bus van De Lijn met stenen op Linkeroever: "Chauffeurs voelen zich bedreigd"Opnieuw een gewelddadig incident op een bus van De Lijn . Een groep jongeren heeft dinsdagavond op Linkeroever stenen naar bussen en wagens gegooid. Niemand raakte gewond, al veroorzaakte het incident wel heel wat schade. Het is niet de eerste keer dat zo'n agressie zich voordoet.

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde.

Acapulco afgesloten van rest van Mexico na doortocht orkaan OtisNa de doortocht van de krachtige orkaan Otis, is de Mexicaanse stad Acapulco woensdag afgesloten van de rest van het land. Er is sprake van materiële schade in de beroemde badplaats aan de Stille Oceaan.