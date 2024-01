La Cour suprême examine la légalité des décisions du Colorado et du Maine d’empêcher Donald Trump de concourir aux primaires. Dernier espoir démocrate?, réputés incertains et pouvant faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, l’ancien président. Seuls deux Etats sur huit contredisent cette tendance.

Plus inquiétant encore pour les stratèges démocrates, le ralliement historiquement ultramajoritaire de trois segments significatifs de l’électorat à la cause progressiste tend à s’éroder: les diplômés de moins de 35 ans, l’électorat afro-américain et les hispaniques. En ce qui concerne le second, autrefois capté à quelque 90% par la gauche, le taux d’adhésion n’est plus que de 70%.la possibilité qu’aura, ou non, Donald Trump de pouvoir se présenter au scrutin des primaires organisé par le camp républicain, puis, dans un second temps, à l’élection générale prévue au début de novembre prochain.du 5 mars prochain lors duquel près d’un tiers des délégués à l’échelle nationale seront choisis, les jeux étant alors presque fait





Donald Trump geweerd uit primary's in Colorado en MaineTwee van de vijftig VS-staten, Colorado en Maine, hebben duidelijk gemaakt dat Donald Trump niet mag deelnemen aan de komende primary's voor de presidentsverkiezingen. Burgergroepen hebben zaken aangespannen om Trump te weren op basis van een artikel dat stelt dat een persoon die eerder een eed van trouw heeft gezworen aan de Grondwet en vervolgens opstand en rebellie pleegt tegen de Grondwet, niet mag deelnemen aan verkiezingen.

Trump mag niet op stembiljet in Colorado staan in 2024, beslist HooggerechtshofHet Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft dinsdag beslist dat Donald Trump zich niet verkiesbaar mag stellen voor het presidentschap vanwege zijn acties bij de verkiezingen van 2020. Het hof beval dat stembiljetten met zijn naam worden teruggetrokken uit de Republikeinse voorverkiezingen van de staat in 2024.

Donald Trump in de rechtbank voor strafrechtelijke immuniteitOud-president Donald Trump is verschenen in de rechtbank voor een hoorzitting over zijn eventuele strafrechtelijke immuniteit en vervolging voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. Zijn advocaten beweren dat dit 'de doos van Pandora zou openen', terwijl de speciale aanklager stelt dat 'geen enkele president boven de wet staat'.

Les tracas judiciaires de Trump avant l'élection présidentielleLes tribunaux américains se pencheront sur les tracas judiciaires de Donald Trump avant l'élection présidentielle de novembre. La Cour suprême du Colorado examinera la demande de Trump d'annuler une décision qui l'empêcherait de figurer sur les bulletins de vote.

La Cour internationale de justice examine une plainte déposée par l’Afrique du Sud contre IsraëlLe nombre élevé de victimes civiles est un élément qui interpelle dans le débat sur la nature de l’opération israélienne à Gaza. La Cour internationale de justice examine une plainte déposée par l’Afrique du Sud. Un moyen de pression supplémentaire pour arrêter l’opération israélienne.

Amerikaanse presidentsverkiezingen maandag afgetrapt met Republikeinse voorverkiezing in Iowa: wie doet DonaldIn Iowa vindt maandag de Republikeinse caucus plaats, waarmee de race naar het Amerikaanse presidentschap officieel wordt afgetrapt. Er zijn nog vijf kandidaten in de running, maar volgens peilingen is er geen twijfel dat Donald Trump de eerste voorverkiezing op zijn naam schrijft.

