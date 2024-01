La Cour suprême des Etats-Unis refuse de suspendre l'exécution d'un détenu en Alabama

La Cour suprême des Etats-Unis a refusé mercredi de suspendre l’exécution d’un détenu en Alabama, une personne qui devrait être soumise à une nouvelle méthode : l’hypoxie à l’azote. Ce sera la première fois que l’hypoxie à l’azote sera utilisée pour exécuter un condamné à mort. Cette méthode consiste à placer un masque sur le condamné et à lui faire respirer de l’azote, ce qui provoque une asphyxie.

En 2022, l’Etat de l’Alabama avait déjà tenté d’exécuter cet homme, Kenneth Smith, condamné à mort pour son rôle dans un meurtre commis en 1988. Mais c’était sans succès. Trois exécutions consécutives avaient en effet été annulées car les responsables de l’Etat avaient rencontré des difficultés ou des retards pour mettre en place les perfusions intraveineuses nécessaires pour réaliser les injections létales, utilisées jusqu’alors. Les Etats américains pratiquant encore des exécutions sont tous confrontés à des difficultés pour se procurer les barbituriques utilisés lors des injections létale





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La Cour internationale de justice examine une plainte déposée par l’Afrique du Sud contre IsraëlLe nombre élevé de victimes civiles est un élément qui interpelle dans le débat sur la nature de l’opération israélienne à Gaza. La Cour internationale de justice examine une plainte déposée par l’Afrique du Sud. Un moyen de pression supplémentaire pour arrêter l’opération israélienne.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Gevangene in Alabama wordt geëxecuteerd met stikstofIn de Amerikaanse staat Alabama wordt donderdag voor het eerst een gevangene geëxecuteerd met behulp van stikstof. De ter dood veroordeelde moordenaar Kenneth Eugene Smith had bij het Hooggerechtshof een verzoek ingediend om executies met stikstof te verbieden, omdat de methode 'wreed en ongebruikelijk' zou zijn.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : pourquoi on se rapproche de plus en plus d’une confrontation avec l’IranLes affrontements se multiplient entre Israël et les Etats-Unis, d’un côté, et l’Iran et ses supplétifs, de l’autre.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Pauvreté des enfants en Afrique du Sud, guerre des drones en Ukraine et programme 'Welcome corps' de Biden aux États-UnisUn rapport alarmant révèle que 37% des enfants sud-africains vivent dans la pauvreté et 27% souffrent de malnutrition. En Ukraine, la guerre prend une nouvelle tournure avec l'utilisation de drones. Le président Biden relance son programme 'Welcome corps' aux États-Unis.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Frappes américano-britanniques contre les rebelles Houthis au YémenLes États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre les rebelles Houthis au Yémen en réponse aux menaces sur le trafic maritime en mer Rouge en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Tensions au Proche-Orient : l'ONU appelle à éviter une escaladeLe secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a demandé à 'toutes les parties' d’éviter 'une escalade de la situation dans l’intérêt de la paix et de la stabilité en mer Rouge et dans l’ensemble de la région'. Les tensions se sont accentuées au Proche-Orient avec les craintes d’un débordement régional de la guerre à Gaza. Les Houthis ont tiré un missile anti-navire en riposte aux frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni sur les positions du groupe rebelle au Yémen.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »