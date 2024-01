La Cour internationale de justice examine une plainte déposée par l’Afrique du Sud contre Israël

Le nombre élevé de victimes civiles est un élément qui interpelle dans le débat sur la nature de l’opération israélienne à Gaza. La Cour internationale de justice examine une plainte déposée par l’Afrique du Sud. Un moyen de pression supplémentaire pour arrêter l’opération israélienne.

Les Etats parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée en 1948 en réponse aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale, ont l’obligation de prévenir une telle situation. C’est forte de cet engagement que, le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a déposé, devant laà La Haye, une plainte contre Israël, accusé de «se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza». L’Afrique du Sud et Israël sont signataires de la Convention. La Cour tient sa première audience dans cette affaire ces 11 et 12 janvier. Elle ne se prononcera pas sur le fond dans un premier temps – cet examen exigera des mois – mais su





