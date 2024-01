La Coupe d’Afrique des Nations 2024 débute en Côte d’Ivoire

Vingt-quatre équipes pour un trophée. La Coupe d’Afrique des Nations 2024 débute ce samedi en Côte d’Ivoire avec de nombreux prétendants, une poignée de favoris, des stars et quelques illustres inconnus qui espèrent se montrer. On fait le point sur les forces en présence, les joueurs à suivre et les connaissances belges engagées. Si tout un lot d’outsiders rêve de la victoire finale, trois équipes se dégagent comme favorites de cette Coupe d’Afrique des Nations.

Sensation de la dernière Coupe du monde, le Maroc débarque en Côte d’Ivoire avec le statut d’équipe à battre. Avec une équipe qui a très peu changé et qui s’est même renforcée, les Lions de l’Atlas ont toutes les cartes en main pour réussir à ramener une 2e CAN, 48 ans après le seul sacre de 1976. Son adversaire le plus crédible semble être le Sénégal, tenant du titre. Egalement finalistes en 2019 et huitième de finalistes de la Coupe du monde, les Lions de la Teranga sont dans une spirale plus que positive depuis plusieurs année





