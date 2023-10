La consigne : un magasin de produits locaux dans la gare de Leuze

C’est une préoccupation de beaucoup de communes : que vont devenir les bâtiments des gares dont la SNCB a décidé de fermer les guichets ? Ils sont souvent à l’abandon et il n’est pas facile de leur trouver une affectation.

A Leuze, des bénévoles se sont associés pour proposer, dans une partie des locaux de la gare des colis de producteurs de la région. Le magasin s’appelle 'la consigne'. Et le samedi matin, les clients peuvent venir y retirer les colis qu’ils ont préalablement commandés via internet aux producteurs locaux. Ecoutez ci-dessus notre reportage…

– Interprovinciale A : Futsal (Interprovinciale A) | Un derby à sens unique entre Bon-Air Leuze etLes joueurs de Gaby Ouanane se sont facilement imposés chez leur voisin (1-7). Toujours invaincus, les Olympic Boys campent à la deuxième place du classement. Lire la suite ⮕

Le CCVF ne veut pas de l'indexation des tarifs de la SNCB début 2024Le Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires (CCVF) a invité la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) à 'reporter à l'automne 2024 une indexation tarifaire possible début 2024', notamment parce que la qualité du service n'est plus au rendez-vous, a-t-il indiqué samedi dans un communiqué. Lire la suite ⮕

Une séance de cinéma pour les détenus de la prison de Leuze : «Le cinéma est un prétexte pour développer leUn documentaire sera proposé aux détenus de la prison de Leuze dans le cadre du Mois du Doc. D’autres endroits de Wallonie picarde seront sollicités, à Ath, Tournai et Mouscron. Lire la suite ⮕

La Consigne a migré vers la gare de Leuze : « Les producteurs locaux méritent d’avoir une vitrine digne de ceDepuis quelque temps, les acheteurs peuvent récupérer leur panier dans le local situé à quelques mètres des quais de la gare de Leuze. Une initiative qui renforce le circuit court. Lire la suite ⮕

Aucun train ne circulera entre Tournai et Saint-Ghislain jusqu’au 5 novembreAucun train ne pourra circuler entre Tournai et Saint-Ghislain à partir de ce samedi jusqu’au 5 novembre et ce, dans les deux sens, a communiqué la SNCB. Lire la suite ⮕

Try Vegan wil weer zoveel mogelijk mensen plantaardig laten eten in november: “Het is meer dan dierlijke produBE Vegan organiseert dit jaar opnieuw Try Vegan, een challenge om tussen 1 en 30 november zoveel mogelijk vegan te eten. Wie een duwtje in de rug nodig heeft, kan een gratis online coachingsprogramma volgen. Ook de Antwerpse topchef Bart De Pooter schaart zich mee achter het initiatief. Lire la suite ⮕