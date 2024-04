La comédie musicale ‘Hairspray’ aborde des thèmes d'actualité

‘Hairspray’ est aussi joyeux et nostalgique que ‘Grease’ ou ‘Happy Days’, mais avec des thèmes d'actualité douloureux tels que le racisme et la bodyshaming. Si tout le monde venait voir cette comédie musicale, les résultats des élections pourraient être complètement différents.

RECENSIE. ‘Hairspray’: de beat die niemand kan stoppen ****‘Hairspray’ is net zo vrolijk en nostalgisch als ‘Grease’ of ‘Happy Days’, maar dan overgoten met pijnlijk actuele thema’s als racisme en bodyshaming. Als iedereen naar deze musical kwam kijken, zou de uitslag van de verkiezingen er wellicht helemaal anders uitzien.

Stadsschouwburg davert tijdens musical over racisme en bodyshaming: De beat die niemand kan stoppen!Veel enthousiaster kan een première niet worden dan zondagavond bij Hairspray in de Antwerpse Stadsschouwburg. Aan het einde van de voorstelling werd de cast onthaald op een staande ovatie en minutenlang gejuich. Maar ook tijdens de musical liet het publiek zich horen.

