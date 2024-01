La chasse aux votes des agriculteurs européens est ouverte ! Et c’est l’extrême droite qui tire la première. En Allemagne tout d’abord. Alors que les agriculteurs descendent dans les rues de Berlin pour protester contre la taxe sur les véhicules agricoles et la fin de l’abattement fiscal sur le fioul agricole, Alternative für Deutschland (AfD), embrase les réseaux sociaux de messages de soutien envers ce mouvement de colère.

Son porte-parole Tino Chrupalla promet que la défense de la ruralité sera un élément central de la campagne pour les prochaines élections. Le Rassemblement National français n’est pas en reste. Son président, l’eurodéputé Jordan Bardella, en rajoute une couche au Parlement européen ce mercredi 17 janvier en déclarant sa flamme au monde agricole. 'Je veux vous parler de la détresse de ceux qui nous nourrissent Ceux qui ne comptent jamais leurs heures et leurs efforts doivent désormais compter ce qui leur reste à la fin du mois. On ne peut ignorer ceux qui ont la grande et belle mission de nourrir les peuples d’Europe





