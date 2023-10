La CGSP bloque l’accès de l’ONEm à La Louvière : « La direction nous a dit mettre fin à la négociation par

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Aucun travailleur n’avait accès au site louviérois ce lundi matin. En cause, la crainte engendrée par l’annonce de réorganisation des services de l’ONEm.

« Nous avons le sentiment que l’ONEm est en perpétuelle restructuration et nous le déplorons », a indiqué Calogero Morina, secrétaire régional CGSP. « Nous sentons que la CGSP est exclue des négociations en cours et il existe un climat de méfiance envers la direction de l’Onem quant à l’avenir des services de l’Onem », a-t-il souligné.

