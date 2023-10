Ce n’est pas l’action des autorités qui a empêché Abesalem Lassoued, , »loup solitaire », de tuer plus de monde lors de l’attentat, mais bien sa bêtise. C’est ce qui fait de l’attentat terroriste du 16 octobre une affaire d’Etat.

Et il y a encore aujourd’hui en Belgique, dix jours, deux funérailles et une démission ministérielle après les faits, des gens pour affirmer, et d’autres pour penser, que ce n’est pas parce queque cet attentat islamiste a pu se dérouler, mais bien parce que le voile islamique n’est pas interdit là où il est encore autorisé.

Comme le criminel était un sans-papiers, c’était donc nécessairement parce qu’on n’expulsait pas tous les sans-papiers, et pas parce qu’et plein de signaux suivis d’aucun effet après, des gens pour laisser penser que ce n’est pas parce queque cet islamiste dangereux a pu tuer mais bien parce que toutes les femmes de ménage sans papiers n’ont pas été expulsées de partout où elles nettoient pour pas cher. headtopics.com

Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographie) Bien sûr, il n’a pas tort sur tout, le politiquement correct d’aujourd’hui. Car l’islamisme est un problème dans notre société. Et le nombre de personnes interdites de séjour toujours présentes en Belgique en est un autre.. C’est même ne pas vouloir voir que ces deux problèmes offraient des moyens d’empêcher cette attaque.

Comment Abdesalem Lassoued a pu se procurer un fusil d’assaut: « Cela reste relativement facile en Belgique » Ce n’est pas parce qu’il était un indécrottable islamiste qu’il a trouvé plus intelligent de s’attaquer à trois Suédois à cinq kilomètres du stade qu’aux centaines qui se trouvaient autour headtopics.com

