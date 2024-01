La CAN : entre outsider et favori pour le Congo selon Paul-José Mpoku

Dans exactement une semaine, la 34e Coupe d’Afrique des Nations – la CAN va débuter en Côte d’Ivoire. Une compétition toujours spéciale qui permet de mettre la lumière sur le football africain, en constant développement. Une CAN qui sera, en plus à suivre, sur la RTBF puisque les matches du Maroc et de la RDC seront à suivre en direct sur nos antennes. Une CAN lors de laquelle le Congo sera entre un outsider et un favori selon Paul-José Mpoku.

L’ancien joueur du Standard de Liège et de la RD Congo a accordé une interview à Lancelot Meulewater où il évoque la CAN et les chances du Congo. Depuis son passage du Zaïre à la RD Congo en 1997, la sélection africaine n’a pas connu énormément de succès continentaux. Aucune participation à la Coupe du Monde et aucun titre en Coupe d’Afrique des Nations. Pire, sur les 20 dernières années, les Léopards n’ont réalisé qu’une demi-finale à la CAN (en 2015





