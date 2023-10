La Cahute, une microbrasserie de Limbourg, se lance dans le crowdfunding pour développer ses activités

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.« Au début, on était simplement deux potes qui rêvaient de se lancer dans le brassage de la bière. On a commencé dans notre abri de jardin, depuis les choses ont beaucoup évolué ».

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Nos coups de cœur du week-end en région verviétoise : Halloween party à Verviers, salon du vin à Chaineux, festival du jeu et du jouet à Aubel…

À 51 ans, Laurence se lance dans les massages à Aubel : « J’avais décidé d’arrêter de courir après le temps »

Lire la suite:

sudinfo_be »

Perturbations sur le réseau De Lijn à Anvers, en Flandre occidentale et dans le LimbourgLe mouvement de grève spontané qui a éclaté jeudi chez De Lijn provoque encore des perturbations sur le réseau de la compagnie dans plusieurs régions du nord du pays, a annoncé vendredi matin la société de transports en commun. Lire la suite ⮕

Les Russes n'ont plus attaqué au missile de croisière depuis un mois, selon LondresLes bombardiers lourds de la flotte russe à long rayon d'action n'ont plus mené d'attaques au missile de croisière contre l'Ukraine depuis plus d'un mois, affirme le ministère britannique de la Défense sur la base de rapports de renseignement. Selon Londres, la Russie doit reconstituer ses stocks de munitions. Lire la suite ⮕

Première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

– Gaza : première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreUne équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la... Lire la suite ⮕

– Gaza : accusé par Israël de 'mener la guerre depuis les hôpitaux', le Hamas démentLe Hamas palestinien au pouvoir à Gaza à démenti vendredi se servir des hôpitaux dans sa guerre avec Israël comme... Lire la suite ⮕

Première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerrePour la première fois depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, une équipe médicale de la Croix-Rouge a pu entrer dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕