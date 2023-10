La brasserie Haacht dans le rouge en raison de la forte inflation des coûts

La vente des bières produites par la brasserie Haacht (Primus, Tongerlo, Super 8…) sur le marché belge a baissé de 4,5 % sur les six premiers mois de l’année. En cause : la fin des mesures de soutien Covid-19 à l’Horeca, ce qui a entraîné une forte hausse des faillites dans le secteur.Sur d’autres marchés également, les volumes vendus ont baissé, en partie en raison de la cession de produits non rentables.

Le chiffre d’affaires des boissons a crû de 11,8 %, principalement en raison d’une hausse des prix. Cependant, les coûts d’exploitation ont également augmenté, de 22,1 %.L’évolution du chiffre d’affaires, qui reste en deçà des attentes, combinée à la forte inflation des coûts, ont ainsi mené à une perte nette d’1,1 million d’euros.

Lire la suite:

sudinfo_be »