La bonne entrée de Midou Mouhli n’a pu empêcher la défaite du RFC Liège. Voici les

Les Oranges de Liège perdent leurs premières plumes, Seraing Athlétique B n’est plus invaincu, le Thier à Liège plante… 20 buts: découvrez les résultats des clubs liégeois en P4

Le RFC Seraing (D1B) renoue avec la victoire, face au Club NXT, après une prestation convaincanteSeraing signe son troisième succès de la saison en venant à bout du Club NXT (2-1). Les hommes de Grégory Proment ont cette fois livré une prestation convaincante, quasiment sans fausse note. Lire la suite ⮕

Les RFC Seraing met Richelle à terre en seulement 8 petites minutes...Avec deux formations en forme ces dernières semaines, ce duel entre Richelle et les U23 de Seraing était attendu. Avec trois buts inscrits en première période, les Serésiens arrachent une victoire de prestige. Lire la suite ⮕

Pollution sonore autour de Liege Airport : seules 21 mesures sur 179 dépassent la normeLa Sowaer vient de livrer les résultats de l’étude sur la pollution sonore qu’elle a menée autour de Liege Airport. Et les résultats sont plutôt bons : seules 21 mesures sur les 179 réalisées dépassent la norme. Lire la suite ⮕

– BNXT League : Liège Basket fait mieux que le forfait, mais perd sur le parquet d’AnversAprès la saga des coulisses, le match entre Anvers et Liège a donc été joué. On retiendra que tout s’est bien passé et que Liège a fait mieux qu’un score de forfait avec une très honorable défaite de dix points seulement. Lire la suite ⮕

Un homme interpellé après avoir frappé l’employé d’un magasin à LiègeSamedi, un homme a été interpellé après avoir frappé l’employé d’un magasin qui pensait qu’il avait commis un vol à l’étalage. Lire la suite ⮕

« Comment Willy Demeyer a transformé Liège depuis 25 ans: ‘On a été visionnaires’ »En un quart de siècle, la ville a été transfigurée. Un quart de siècle? La durée actuelle du maïorat de Willy Demeyer. Tout sauf une coïncidence. Lire la suite ⮕