La Boerenbond envisage des poursuites judiciaires si le décret sur les nitrates est approuvé

La Boerenbond va engager des poursuites judiciaires si le décret sur les nitrates est approuvé. C'est ce qu'a annoncé l'organisation. Le vote sur le décret est prévu jeudi. Le gouvernement flamand s'est mis d'accord le mois dernier sur un nouveau décret sur les nitrates, et l'amendement majoritaire tant attendu de ce décret a été déposé mardi dernier au Parlement flamand. Une consultation d'urgence du Conseil d'État a également été demandée.

Cet avis est attendu mardi, après quoi le texte pourrait être voté jeudi lors de la séance plénière. Si le texte est adopté tel quel, la Boerenbond engagera des poursuites judiciaires. "Le nouveau décret sur les nitrates du gouvernement flamand offre aux agriculteurs une certaine sécurité juridique, mais il ne leur donne pas de perspectives d'avenir", déclare l'organisation. En particulier pour les agriculteurs qui veulent entreprendre, comme les jeunes agriculteurs, il manque de perspectives, selon la Boerenbond





