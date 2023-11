La bibliothèque vivante : des livres faits de chair et d'os

A la bibliothèque vivante, les ouvrages sont faits de chair et d’os. Au fil des chapitres, ceux qui ont été confrontés aux préjugés décollent les étiquettes. Fermez les yeux. Vous êtes une petite fille de 10 ans qui vit au Congo. Vous dormez paisiblement. Soudain, votre maman débarque en toute hâte, vous réveille et dit: “Prends la chose la plus importante à tes yeux et viens, on s’en va! ” Voilà. Vous êtes une petite fille de 10 ans et vous pouvez ouvrir les yeux.

» Longue robe colorée, fleur à la boutonnière, Nicole est aussi joliment apprêtée que douce et accueillante. Seules deux bougies, posées sur une table basse, la séparent de son lecteur. Très naturellement, la septuagénaire déroule le fil de. L’agréable compagnie des boys, sa vie libre de sauvageonne qui, pour effrayer sa maman, ramasse la peau des serpents qui ont mué. Les «Zévénements» annonciateurs de, elle ne les a connus qu’épisodiquement. Ils l’ont malgré tout forcée à évacuer et àNicole s’excuse d’avoir «sauté quelques pages», mais elle ne perd jamais le fil de son récit. Dans l’entrée lumineuse du centre culturel d’Uccle, face au parc de Wolvendael, chacun choisit son horaire d’emprunt du livre qui lui fait de l’œil. Les titres sont éloquents:se charge ensuite d’escorter le lecteur dans une grande pièce à l’ambiance plus tamisée, silencieuse, aux coins de laquelle sont disposés cinq livres en chair et en o

:

SUDİNFO_BE: Alexandre Bayot décime sa famille à Marchienne : la chambre du conseil le maintient en prison, uneLa chambre du conseil de Charleroi a confirmé, ce jeudi, la détention d’Alexandre Bayot. Les faits qui lui sont attribués remontent à dimanche, le 10 septembre dernier. Le jeune homme de 22 ans a vu son mandat prolongé de 2 mois. Une reconstitution de ces faits douloureux est programmée d’ici à la fin du mois.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Un homme est suspecté d’avoir violé ses deux filles à Liège: déjà condamné pour des faits similaires, ilLe parquet général a requis jeudi devant la cour d’appel de Liège une peine de 10 ans de prison et une mise à disposition du tribunal de l’application des peines d’une durée de 15 ans contre un homme âgé de 45 ans suspecté des viols de ses enfants.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Jean-Marie Pfaff est sous le charme des enfants du prince Laurent : « Nicolas et Aymeric sont de chouettesJean-Marie Pfaff et Laurent étaient faits pour s’entendre. Mercredi, le prince est revenu dans le fief de l’ex-meilleur gardien au monde. Une fois encore, il a tenu parole : « Ses garçons étaient avec lui. Nous avons mangé des frites à la mayonnaise après le match ».

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Les syndicats demandent à leurs affiliés de Liege Airport de ne plus manutentionner des armes destinées à laEn front commun, les syndicats belges du secteur transports ont appelé leurs affiliés qui manutentionnent du matériel militaire à destination d’Israël à ne plus le faire. Ce qui, dans les faits, ne se fait déjà quasi plus. Les syndicats demandent également aux différents gouvernements belges d’en interdire le transit.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: En séjour illégal, il est poursuivi pour vols et vente de cannabis : quatre ans requisEn séjour illégal sur le territoire belge, un prévenu s’est vu requérir ce vendredi par le parquet de Namur quatre ans de prison, pour des faits de vols et de vente de cannabis sous forme d’association de malfaiteurs.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: L’horreur à Tellin où un père de famille aurait violé ses filles pendant de nombreuses années : « Elle étaitUne peine de 10 ans d’emprisonnement a été requise ce jeudi à la cour d’appel de Liège à l’encontre d’un homme de 45 ans accusé d’avoir violé, durant plusieurs années, ses deux filles à Tellin. Il a déjà été condamné pour d’autres faits de pédophilie.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »