La Belgique représentée par Sanne Cant et Witse Meeussen dans le relais mixte

Cant et Meeussen seront épaulés par Xaydée Van Sinaey (U23 dames), Yorben Lauryssen (messieurs U23), Shanyl De Schoesitter (juniore) et Naud De Clercq (junior).

Lors ce de relais, chacun dispute un tour du parcours de l'Euro. C'est la première fois que le relais mixte figure au programme de l'Euro. Pour l'instant, seules six nations sont inscrites, dont les Pays-Bas, champions du monde en titre.

Zware trainingsweek kost Witse Meeussen meerdere plaatsen: “Ik reken op de supercompensatieEen vijftiende plaats zaterdag in Ruddervoorde, een achttiende zondag in Maasmechelen. Voor Witse Meeussen verliep het crossweekend niet super: “Logisch, ik heb een zware trainingsweek achter de rug.” Lire la suite ⮕

Bar Chapel keert terug als winterbar: “Opening is al voor binnenkort”Nadat Bar Chapel de afgelopen vijf jaar levensgenieters over de vloer kreeg tijdens de zomermaanden, gooien initiatiefnemers Sanne Van Riel en Ali Al Alaak binnenkort de deuren van de verborgen kloostertuin in de Kerkstraat open voor een winters verhaal. “We zijn volop bezig met de voorbereidingen. Lire la suite ⮕

We zijn allemaal ‘volk’ en ‘elite’ tegelijkAnders dan vaak wordt aangenomen, zijn PVDA en Vlaams Belang geen concurrenten van elkaar, stelt Tom Naegels verbaasd vast. Het ‘gewone volk’ bestaat eigenlijk niet. Lire la suite ⮕

Anderlecht bat Luxol St.Andrews 5-1 et se qualifie pour le tour éliteAnderlecht s'est qualifié pour le tour élite de la Ligue des Champions de futsal après sa victoire 5-1 face aux Maltais de Luxol St. Andrews samedi dans son 3e match du tour principal (groupe 2) qui se dispute à Loznica en Serbie. Lire la suite ⮕

Victoire de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en finale du Masters BBeatriz Haddad Maia (WTA 19) a remporté dimanche le WTA Elite Trophy, le Masters B de tennis féminin, joué sur surface dure à Zhuhai en Chine et doté de 2.419.844 dollars. Lire la suite ⮕