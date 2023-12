La Belgique remporte trois médailles aux championnats d'Europe de cross-country

Le Parc de Laeken accueillait ce dimanche la 29e édition des championnats d’Europe de cross-country. La Belgique est parvenue à décrocher trois médailles et pas forcément celles qu'on attendait. Les dames sont parvenues à décrocher la médaille de bronze de manière collective avec deux Belges dans le top 10.

Chez les hommes, Isaac Kimeli était la meilleure chance individuelle belge de monter sur un podium mais il n'était pas dans un bon jour, il a pu compter sur ses compatriotes pour faire le job. Robin Hendrix a franchi la ligne en troisème position, empochant la deuxième médaille de bronze de la journée. John Heymans, septième et Kimeli, onzième ont permis à l'équipe de décrocher l'or au classement collectif. Le Français Yann Schrub est devenu champion d'Europe de cross-country dimanche à Bruxelles où il a devancé le Norvégien Magnus Tuv Myhre et le Belge Robin Hendrix. L'athlète natif de Thionville, 27 ans, a décroché dans le boue du parc de Laeken le premier trophée international de sa carrièr





