La Belgique n'atteint pas la finale pour la première fois de l'histoire de la compétition

La Coupe du monde de korfbal, qui a connu 11 éditions avant celle-ci, depuis la première en 1978, n'avait encore jamais une affiche en finale que celle opposant les Pays-Bas et la Belgique.

Cette dernière a remporté l'édition 1991 devant son public, tandis que les dix autres sont revenues aux Oranje. L'élimination est donc un exploit pour les Taïwanais, qui ont terminé à la 3e place des trois dernières Coupes du monde (2011, 2015 et 2019). Ils s'en iront défier les Néerlandais, septuples champions du monde en titre, qui ont écrasé la Tchéquie 13-41 plus tôt dans la journée.

