La Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France s’apprêtent à affronter la tempête Ciaran: la SNCF

Cette puissante tempête automnale pourrait impliquer par endroits des rafales pouvant atteindre 170 km/h associées à de fortes pluies, ainsi que des vagues de dix mètres.Les alertes concernent tout particulièrement un gros quart nord-ouest de la France, les côtes belges, ainsi que la pointe sud-ouest de l’Angleterre et l’extrémité du Pays de Galles au Royaume-Uni.

En deuxième partie de nuit, on observera la seconde phase de la tempête, « la plus forte », essentiellement sur la Bretagne et la Normandie, a-t-il indiqué, estimant que les rafales pourraient alors atteindre 170 km/h sur les caps les plus exposés.Au total, dix-sept départements français – également dans le sud-ouest et au nord de Paris – seront placés en vigilance orange pour vagues-submersion, vent ou pluie-inondation.