La bande dessinée entre gestion de licences et création pure

La bande dessinée tient-elle désormais plus de la gestion de licences que de la création pure? À voir la déferlante de reprises et de héros ressuscités, la question -avec celle de la place des auteurs– se pose de plus en plus.) ressemblaient furieusement à ceux d’il y a 10, 20 ou 30 ans . Bis repetita placent: dix ans plus tard donc, le phénomène a pris plus que de l’ampleur.

Il est devenu la norme des productions grand public et à gros tirage, où les “vraies” nouveautés semblent totalement absente





🏆59. LeVif » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

RTBFİNFO: Conflit israélo-palestinien : des dizaines de roquettes tirées de la bande de Gaza vers IsraëlDes dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël samedi matin, mettant fin à une trêve...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: Direct – conflit israélo-palestinien : le nombre de morts a atteint 313 dans la bande de GazaLes forces israéliennes traquent des centaines de combattants palestiniens infiltrés sur leur territoire et bombardent la...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTLİNFO: Bande de Gaza : 'plus de 500 cibles' frappées pendant la nuit, selon l'armée israélienne'Plus de 500 cibles' du Hamas au pouvoir à Gaza et du Jihad Islamique palestinien ont été touchées dans la nuit de dimanche à lundi par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

LEVİF: Israël annonce imposer un « siège complet » à la bande de GazaSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct.

La source: LeVif | Lire la suite »

LEVİF: Israël annonce imposer un « siège complet » à la bande de GazaPlusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné l'offensive surprise du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël

La source: LeVif | Lire la suite »

RTLİNFO: Plus de 187.000 Palestiniens déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza, selon l'OnuPlus de 187.000 habitants de la bande de Gaza ont fui leurs maisons pour trouver un logement plus sûr ailleurs dans l'enclave, selon des chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Ocha), un organe de l'Onu.

La source: rtlinfo | Lire la suite »