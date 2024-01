La baisse de la natalité en France et en Belgique

Depuis dix jours, le sujet fait réagir sur les réseaux sociaux. Il enflamme les débats sur les chaînes de télévision et s’invite en 'Une' des journaux en France, et par ricochet, aussi en Belgique : la baisse de la natalité. Mardi dernier, Emmanuel Macron, le président français, présentait une batterie de mesures pour permettre un 'réarmement démographique'.

Un plan annoncé juste après la parution de nouveaux chiffres de l’Institut de statistiques national : en 2023, le nombre de naissances en France a été historiquement bas, descendant à des valeurs qu’on n’avait plus observées depuis la Deuxième guerre mondiale. En Belgique aussi, les couples belges font moins d’enfants. La tendance est à la baisse depuis 1964, même si on n’a pas encore atteint le niveau historiquement bas de 1941. Les motifs expliquant cette baisse sont multiples : crise économique, écologique, troubles de la fécondité,… Cela étant, est-ce que c’est grave pour la Belgique de faire moins d’enfants ? La problématique de la baisse de la natalité n’est pas neuv





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Investir dans une chambre d'hôtel : une nouvelle tendance pour les particuliersInvestir dans une chambre au sein d’un complexe hôtelier séduit de plus en plus les particuliers. Des formules plus accessibles sont proposées, offrant aux investisseurs immobiliers la possibilité d’acquérir une chambre au sein de leur établissement. Les complexes hôteliers s’engagent à meubler le bien et à gérer la location de la chambre ainsi que tous les services.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Une éruption volcanique touche une ville portuaire: des maisons commencent à brûlerLa lave d'un volcan entré en éruption dimanche à proximité du port de pêche de Grindavik, dans le sud-ouest de l'Islande, a mis le feu à trois habitations de la localité, dont les habitants avaient été évacués quelques heures plus tôt.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Google Lumiere: une IA génère des vidéos réalistes à partir d'une simple instructionGoogle Lumiere génère des vidéos réalistes à partir d'une instruction, avec des résultats impressionnants. Les vidéos générées semblent naturelles et les mouvements sont fluides. Cependant, il n'est pas encore possible de les tester soi-même.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Hausse des actes antisémites en BelgiqueUn rapport publié par Unia, le service public de lutte contre la discrimination, montre une hausse significative des actes antisémites en Belgique depuis les événements récents au Proche-Orient.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Agression d'un prévenu contre une juge à Las VegasL'agression d'un prévenu contre une juge à Las Vegas rappelle l'incident de 2010, où une juge de paix et un greffier ont été tués par balle dans une salle d'audience à Bruxelles par un homme. Le Président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, rappelle que cet acte ne constitue pas une constante dans le fonctionnement judiciaire en Belgique, 'C’était l’acte d’un déséquilibré qui a été reconnu incapable de gérer ses actes par la suite'.Néanmoins, il arrive que les juges soient victimes de violences. 'Cela arrive que le juge soit confronté à des réactions impulsives quand il prononce son jugement. S’il prononce une peine qui parait trop sévère à la personne qui a comparu devant lui, il arrive que la personne ne se contrôle plus et lâche l’une ou l’autre invective à l’égard du juge. C’est quelque chose qui arrive, mais ça n’est pas vraiment très fréquent. Cela dit, le juge n’est pas à l'abri de réactions très violentes', précise Luc Hennart

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Feux d'artifice en Belgique : des règles plus strictes pour la nouvelle annéeLe 1er janvier 2024 à minuit, le ciel belge s’éclairera de mille et une couleurs pour célébrer la nouvelle année. De nombreuses communes organiseront leur traditionnel feu d’artifice. En parallèle des événements officiels, certains particuliers font également le choix d’organiser leur propre spectacle lumineux dans leur jardin. Si c’est votre cas, prudence toutefois, les feux d’artifice ne sont pas autorisés partout en Belgique. Il y a également des règles à respecter en fonction du type de fusée.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »